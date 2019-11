Karnevalsgesellschaft „Die Kreuzherren“ in Wickrath : Heinz Ritters ist jetzt auch Kreuzritter

Wickrath Bürgermeister Michael Schroeren schlug Heinz Ritters zum 36. Kreuzritter der Wickrather Gesellschaft.

Einen weiteren Höhepunkt lieferte später in der Volksbank Laudator Norbert Spieker in seiner 30-minütigen Rede ab. Er stellte Heinz Ritters als eine Person vor, die in diese Welt passt, als einen Menschen mit einem abwechslungsreichen Leben. Spieker begann mit: „Schön, dat Do do bes.“ Heinz Ritters, so lernten die Gäste, ist ein Mensch des Ganzjahresbrauchtums, er war Karnevalsprinz in Wanlo, Schützenkönig in Wickrathhahn, dort ist auch Brudermeister seiner Schützenbruderschaft; er ist Senator, Pilger, Mitglied und Förderer einiger Vereine in seinem Bezirk, den er beruflich als Schornsteinfeger bearbeitet. Noch wichtiger für Norbert Spieker aber ist, dass Ritters ein absoluter Familienmensch ist. So sagte er in seiner Laudatio: „Du hast es in deiner Familie, in den Vereinen und im Brauchtum zu hohem Ansehen gebracht und dich um das Gemeinwohl verdient gemacht.“