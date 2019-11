Trabrennbahn Mönchengladbach : Renntag mit großen und kleinen Jecken

Mönchengladbach Auch die Prinzenpaare nahmen einmal im Sulky Platz.

Pferde und Karnevalisten sind seit Jahrzehnten Tradition auf der Rennbahn an der Niersbrücke. So waren am Samstag Prinzenpaare und Vereinsvertreter aus dem gesamten niederrheinischen Raum zu „ihren Renntag“ auf Deutschlands ältester Trabrennbahn erschienen. Deshalb würde Elmar Eßer, Vorsitzender des Rennvereins, diese Tradition gerne fortführen.