Vorschulkinder sind Waldkönner Waldkindergarten „Wilde Hummeln“ ausgezeichnet

Die Kinder des Waldkindergarten „Wilde Hummeln“ in Rheydt sind bei wirklich jedem Wetter draußen. Dort wird mit allem, was die Natur so hergibt, gebastelt, gebaut und gespielt. „Wir pflanzen auch eigenes Obst und Gemüse an“, sagt Vorschulkind Johanna, die in ihrer Draußen-Kinderküche einen leckeren Salat aus Johannisbeeren und Brennnesseln zaubert. „Wir dürfen die Dinge, die wir hier im Kindergarten finden, aber nur essen, wenn wir vorher die Erzieher gefragt haben“, ergänzt Johannas Freund Benjamin. In die gemütlichen Bauwagen am Eingang des Kindergarten zieht es die 33 entdeckungsfreudigen Kinder und ihre Erzieherinnen sowie Erzieher übrigens nur selten. „Wir sind wirklich die meiste Zeit draußen, die Kinder haben immer gute Klamotten an, die sie vor Nässe und Kälte schützen“, erklärt Einrichtungsleiterin Janine Tüsche. Ein Konzept voller Engagement und Vielfalt, dass den Kindern unheimlich viel mitgibt – vor allem im Bereich der Natur.