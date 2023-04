Sportevent in Mönchengladbach Grenzübergreifendes Schulturnier zur Einstimmung auf Hockey-EM

Neben dem sportlichen Wettkampf der sechs teilnehmenden Schulen stand der „interkulturelle Austausch“ im Mittelpunkt, wie die Stadt Mönchengladbach schreibt. Unter anderem gab es in der Mittagspause für die Schüler einen gemeinsamen Workshop. „Hier hat heute schon genau das funktioniert, was wir uns von unserer Veranstaltungsreihe in Verbindung mit der Hockey-Europameisterschaft erhoffen“, sagte die Dezernentin für Bildung, Kultur und Sport, Christiane Schüßler, und fügte an: „Wir kommen in den Austausch und schaffen ein aktives grenzüberschreitendes Miteinander. Dies möchten wir auch darüber hinaus erhalten und pflegen.“