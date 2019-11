Medienhaus in Düsseldorf : Sparkasse besucht Newsroom der RP

Mönchengladbach/Düsseldorf Der Vorstandsvorsitzende Hartmut Wnuck und die Absolventen des neuen Ausbildungsjahrgangs schauten sich den Newsroom an und erfuhren, nach welchen Kriterien die Redaktion die Nachrichten auswählt.

Ein Sparkassenchef ist ab und an auch oberster Ausbildungsleiter. Weil es Hartmut Wnuck wichtig ist, dass seine Auszubildenden die aktuelle Nachrichtenlage im Blick haben und wissen, was sich in Stadt und Land, in Wirtschaft und Politik tut, nahm er die Absolventen des neuen Ausbildungsjahrgangs mit zu einem Besuch in den Newsroom der Rheinischen Post in Düsseldorf. Dort stellte der stellvertretende Chefredakteur Horst Thoren die Rheinische Post Mediengruppe mit ihren vielfältigen, auch digitalen Produkten vor und vermittelte an der bildschirmbestückten Nachrichtenwand einen Überblick über die aktuelle Zeitungsproduktion. Bei der anschließenden Diskussion, an der auch die Ausbildungsleiter Sandra Bolten-Tillmanns und Marc Janßen teilnahmen, ging es auch darum, nach welchen Kriterien die Redaktion die Nachrichten auswählt und welche Bedeutung die lokale Berichterstattung hat. Wichtigster Grundsatz für die Berichterstattung im Lokalteil wie im überregionalen Teil der Zeitung, sei die Frage der Relevanz. Die Nachrichten müssten Gewicht haben, von besonderem Interesse sein, Nutzwert oder Unterhaltungswert haben, erläuterte Thoren. Dabei gewinne die Ratgeberfunktion immer stärker an Bedeutung.