Projekt Alltagsausbrecher : Einfach mal vor der eigenen Tür kehren

Mönchengladbach Eine 30-köpfige Gruppe sammelte in Venn wilden Müll auf. Die Aktion sollte zum Nachdenken anregen.

Lars Thierling von den Alltagsausbrechern weiß, dass die Gruppe von circa 30 Leuten, die an diesem Samstagvormittag zusammenkamen, allein nicht so viel bewirken kann. Vielmehr möchte er mit seinen Aktionen einen Grundstein legen und Menschen zum Nachdenken anregen. Deshalb freute er sich besonders über die vielen Kinder, die mitmachten. Denn Umweltbewusstsein beginne in der Kinderstube.

Deswegen scheut er sich auch nicht davor, Müllsünder direkt anzusprechen, sollte er welche entdecken. „Ich gehe freundlich an die Sache ran und bitte die Menschen, ihren Müll doch wieder aufzuheben und ihn beim nächsten Mal nicht einfach auf den Boden zu werfen.“ Die meisten interessiere dies allerdings nicht. „Erklären kann ich es mir nur so: Die meisten Leute sind zu faul, um ein paar hundert Meter zum nächsten Abfallbehälter zu gehen. In einigen Gegenden sind natürlich auch einfach zu wenig vorhanden“, so Schubert.