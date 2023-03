Ehre für Gladbacher Literat Dichter Leifhelm nach 75 Jahren in neuem Grab bestattet

Der Dichter Hans Leifhelm, in Mönchengladbach-Hermges 1891 geboren, hat Anfang März zu seinem 76. Todestag eine neue Ruhestätte in Riva am Gardasee erhalten. Auf Initiative von Ralf Georg Czapla, Literatur-Professor an der Universität Heidelberg, und Maria Luisa Crosina, einer Historikerin aus Riva, wurde am 16. September 2022 auf dem neuen Friedhof von Riva del Garda wieder eine Grabstätte für Hans Leifhelm eingerichtet. In zwei Gedenkreden würdigten die Wissenschaftler den Mönchengladbacher als einen Literaten, der in der Zeit des Nationalsozialismus Brücken zwischen Italien und Deutschland gebaut habe.