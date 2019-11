Schützen : Jede Menge Hochzeiten im Bezirkskönigshaus

Gladbach Mit einer Überraschung wartete das Königshaus des Bezirksverbandes der Schützenbruderschaften am Wochenende auf. Im kommenden Schützenjahr stehen drei Hochzeiten an: König Jens Schmidt (früher Rupp) und Iris Nientiedt, Minister Michael Verbocket und seine Lebensgefährtin Michaela und zu guter Letzt feiert Ministerin Barbara Kremer Silberhochzeit mit Ehemann Michael.

Diese Überraschungen waren „das Gespräch“ beim Kennenlernabend im Alten Zeughaus. Ansonsten ist die gesellige Zusammenkunft auch ein Dankeschön an das Ex-Königshaus und eine Vorstellung des aktuellen Hauses. So verteilte Bezirksbundesmeister Horst Thoren grüngewandete Räuchermännchen an die Majestäten sowie an die Gäste Manuela Luhnen, die Zwillinge Schneider, Pfarrer Hermann-Josef Schagen, Felix Heinrichs und Polizeihauptkommissar Michael Mertens.