Hilfe für Afrika : Annaschüler teilen wie der Heilige St. Martin

Mönchengladbach Seit Jahren steuern die Grundschüler zum Fest des Heiligen in selbstgestalteten Umschlägen Beiträge zu Francis Normans Hilfe in Ghana bei.

Zum Martinsfest gehört das Teilen. Das wissen die Kinder der Annaschule genau. Seit Jahren steuern die Grundschüler Beiträge zu Francis Normans Hilfe in Ghana bei. Von 2012 bis 2018 kamen so über 4000 Euro zusammen. Den Obolus ergänzen die jungen Sponsoren oft um Sachspenden, wie Kleidung, Spielzeug und gebrauchte Handys. Ihr Mittelsmann mit ghanaischen Wurzeln bringt die Spenden nach Somanya, Heimatdorf seines Vaters, und in umliegende Dörfer.

Mit selbst aufgezeichneten Filmen informiert der Viola- und Violinenspieler die Schüler über den Verlauf der Spendenübergaben. „Dann sitzen die Kinder hier mit großen Augen und staunen, wie einfach Schulleben aussehen kann. Gebraucht werden vor allem Verbandsmaterial und Schulutensilien“, erzählt Gaby Raeder-Hüren. Dank der Geldspenden konnte auch der Bus mit der Aufschrift „Medicine on the Move“ repariert werden. Mit dem Bus werden Medikamente in entlegene Gebiete gebracht und bei Bedarf Kinder ins Krankenhaus gefahren, erzählt die stellvertretende Schulleiterin. Wegen des Einsatzes wurden die Annaschüler bereits im Fernsehent vorgestellt. Spendenaktionen gehören schon lange zur Tradition der Schule. Über eine Mutter, die Norman über die Musikschule kannte, ergab sich 2012 der Kontakt zum Musiker. Bei seinen Informationsbesuchen in der Schule sang er immer schon mit den Kindern. Nun hat Norman bis zu den Sommerferien eine Vertragsstelle an der Schule. Im Frühjahr wird er wieder nach Ghana reisen. „Wir begleiten das Projekt schon lange, so dass es auch Nachhaltigkeit erreicht hat“, so Raeder-Hüren. Zum aktuellen St. Martinsfest wurde für die Organisation „OAfrika“ gesammelt, die Waisenkinder und Behinderte betreut.