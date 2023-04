Kunst im öffentlichen Raum Gelb-blaue Skulptur im Rathausinnenhof lädt zum Sitzen ein

Ein Jahr lang soll sie in vier wechselnden Positionen zu sehen und zu benutzen sein. „Die erste Formation der acht bankartigen Elemente bildet einen Kreis mit Öffnungsmomenten“, sagt Vert. Im Verlauf der sich ändernden Zusammenstellung öffne und fragmentiere sich die Skulptur immer weiter. Das Kunstwerk symbolisiere die Stadt, die Bewegung der Zeit und die unterschiedlichen Positionen in der Gesellschaft. „Mit jedem Positionswechsel hat das Publikum die Möglichkeit, einen neuen Blick einzunehmen, flexibel zu sein“, so Vert. Die Bänke, die zum Sitzen einladen sollen, sind aus Holz hergestellt und mit wasserfestem seidenmatten Lack koloriert. Die Grundfarben greifen die Farben des Stadtwappens auf, das im Innenhof auch präsent ist. Die kubistisch-modernen Formen der Element stünden in einem schönen Kontrast zu den alten Gemäuern des ehemaligen Abteigebäudes. Der Standort habe Vert auch gereizt, weil er die Keimzelle der Stadt sei. „Die Arbeit hält auch den Moment fest, in der sich die Stadt gerade befindet, nämlich in einem Prozess. Umwandlung, Umbauten, Investitionen und Erweiterungen finden sich in der flexibel veränderbaren Struktur der Element wieder.