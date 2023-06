Projekt „Tu was!“ in Mönchengladbach Projekt „Tu was“ bietet spielerischen Zugang zu wissenschaftlichen Fächern

Das Projekt „Tu was! Rheinland – Technik und Naturwissenschaften an Schulen“ wird von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein sowie von Förderern aus der Region unterstützt. Sechs Schulen aus Mönchengladbach haben im Schuljahr 2022/23 an dem Projekt „Tu was“ mitgemacht. Darunter auch das Gymnasium Odenkirchen. Das Ziel, durch selbstständiges Forschen und Experimentieren, Begeisterung für die MINT-Fächer zu wecken, wird von der Trützschler Foundation unterstützt. Die Trützschler Foundation fördert ebenfalls das gleiche Projekt am Franz-Meyers-Gymnasium und im nächsten Schuljahr auch am Gymnasium Korschenbroich. „Unsere Schülerinnen und Schüler haben dieses Projekt begeistert angenommen,“ berichtet Iris Kurtz-Lauer, Fachvorsitzende Chemie und Ansprechpartnerin für das Projekt am Gymnasium Odenkirchen.