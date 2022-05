„Der beste Trainer für Borussia“ : Gladbach-Fans fiebern Favre-Rückkehr entgegen

Mönchengladbach Wir haben uns am Borussia-Park umgehört und gefragt: Was sagen die Gladbach-Anhänger zu einer möglichen Rückkehr von Lucien Favre? Selbst bei den jüngsten Fans, die Favres erste Zeit am Niederrhein nicht mitbekommen haben, ist die Antwort eindeutig.