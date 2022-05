Festnahme in Mönchengladbach : Notorischer Ladendieb in U-Haft

Die Polizei Mönchengladbach nahm am Samstag in der Gladbacher Innenstadt einen Dieb fest. Foto: dpa/Silas Stein

Mönchengladbach Der Mann hatte versucht, in einem präparierten Rucksack Herrenbekleidung im Wert von über 500 Euro aus dem Geschäft zu transportieren, ohne zu bezahlen.

Weil er schon häufiger in verschiedenen Städten beim Diebstahl erwischt wurde, sitzt ein 22-Jähriger seit dem Wochenende in Untersuchungshaft. Wie die Polizei in Mönchengladbach mitteilte, war der Mann am Samstag gegen 13 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft an der Hindenburgstraße einem Detektiv aufgefallen.