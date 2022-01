Weltranglistenturnier in Mönchengladbach : Squash-Elite soll auch 2022 nach Rheydt kommen

Weltranglistenturnier in Mönchengladbach

Squash Im Vorjahr fand erstmals ein Weltranglistenturnier in Mönchengladbach statt. Dieses Jahr soll es eine Wiederholung geben. Die Gespräche mit der internationalen Spielervereinigung PSA laufen. Damit soll dem heimischen Talent Jan Wipperfürth eine Bühne geboten, aber auch dem Sport im Allgemeinen bekannter gemacht werden.

Im Vorjahr kamen weltklasse Squash-Spieler im Rheydter Sportcenter Elan Vital zusammen, um erstmals die „elan Vital Open“ auszuspielen. Das mit insgesamt 3000 US-Dollar dotierte Weltranglistenturnier gehörte zur Challenger-Tour der internationalen Spielervereinigung PSA (Professional Squash Association). Es war das erste hochrangige Squah-Turnier dieser Art in Mönchengladbach . Und für dieses Jahr ist Paul-Ludger Schmitz, Geschäftsführer bei Elan Vital in Rheydt, bezüglich einer Wiederholung des internationalen Wettbewerbs zuversichtlich.

„2022 soll es nach menschlichem Ermessen wieder ein Weltranglistenturnier geben“, sagt er. Mit der Spielervereinigung PSA als Ausrichter der Turniere sei man dazu bereits in guten und fortgeschrittenen Gesprächen, sagt Schmitz. Zusätzlich sei man aber noch auf Sponsorensuche für die Veranstaltung. Einen konkreten Termin gebe es allerdings noch nicht, voraussichtlich soll das Turnier aber nach den Sommerferien im August stattfinden. „Wir müssen immer schauen, welche internationalen Squash-Turniere parallel stattfinden. Denn wir haben natürlich ein Interesse daran, dass starke Spieler bei uns spielen“, sagt Schmitz.

Untätiger Darts-Verband in der Kritik – Stars fordern WM-Abbruch

„Corona-Bombe“ in London

„Corona-Bombe“ in London : Untätiger Darts-Verband in der Kritik – Stars fordern WM-Abbruch

Dart-Shootingstar Hempel gewann Turnier in Jüchen

Beim Bürgerschützen- und Heimatverein : Dart-Shootingstar Hempel gewann Turnier in Jüchen

Einer, der sicher dabei sein dürfte, ist dann Lokalmatador Jan Wipperfürth. Im Vorjahr scheiterte der inzwischen zweifache deutsche U19-Meister jedoch in seinem Auftaktmatch gegen Marek Panacek aus Tschechien. Das Turnier gewann damals der Franzose Sebastien Bonmalais, derzeit auf Platz 41 der Weltrangliste. Dennoch verbuchte der 19-jährige Wipperfürth im vergangenen Jahr deutliche Fortschritte und erreichte unter anderem beim Ranglistenturnier in Hamburg die 2. Runde. In der PSA-Weltrangliste verbesserte er sich auf Platz 389. „Wir wollen mit dem Turnier vor allem Talente fördern – und auch Wipperfürth eine Bühne geben“, sagt Schmitz.