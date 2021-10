Vom Rheydter Squashclub RSB : Wipperfürth überzeugt gegen deutsche Squash-Elite

Squash Beim Turnier in Nürnberg erreicht der Spieler vom Rheydter Squashclub RSB den neunten Platz. Er sammelte dadurch auch wertvolle Punkte für die Weltrangliste.

Beim Weltranglistenturnier in Nürnberg hat Jan Wipperfürth vom Rheydter Squashclub RSB mit einem neunten Platz bei den Herren überzeugt. Bei der Veranstaltung, die auch als deutsches Ranglistenturnier galt, trat der 18-Jährige erstmals im A-Feld der 16 punktbesten deutschen Squasher an. Der Gladbacher hatte sich durch seinen Sieg im B-Feld bei einem Turnier in Hamburg im September für die Teilnahme in Nürnberg qualifiziert.

Nach den Regeln des deutschen Squashverbandes trat Wipperfürth nun in Nürnberg als 15. der Setzliste an – und musste entsprechend in der ersten Runde gleich gegen die Nummer zwei der Liste, den Wormser Valentin Rapp, antreten. Auch wenn Jan Wipperfürth einen guten Eindruck hinterließ, das Spiel von Rapp, zugleich die Nummer 100 der Weltrangliste, war zu schnell für Ihn. In den drei folgenden Runden stellte Wipperfürth jedoch sein Potenzial unter Beweis und besiegte die in der Rangliste vor ihm stehenden Simon Wolter (DRL11), Jonas Plickert (DRL24) und Hendrik Vössing (DRL12). Er gab in den drei Spielen insgesamt nur noch einen einzigen Satz ab. Das reichte letztendlich zum neunten Platz in der Konkurrenz.