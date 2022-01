Läuferin Alexandra Schwartze : „Die harte Arbeit in diesem Jahr hat sich gelohnt“

Alexandra Schwartze vom OSC Waldniel hatte viele Anlässe zum Jubeln. Foto: Schwartze Foto: Peter Schwartze

Leichtatlethik 2021 feierte Läuferin Alexandra Schwartze vom OSC Waldniel ihre insgesamt zehnte Deutsche Meisterschaft – und setzte dann auch noch über die Marathondistanz ihrem Sportjahr die Krone auf. Hier berichtet sie, wie sie das geschafft hat

Ich habe 2021 Lauf-Ergebnisse auf Bundesebene erzielt, mit denen ich so nicht gerechnet hatte. Zum Glück fanden trotz Corona in meiner Altersklasse W55 wieder Meisterschaften auf 5000-Meter-Bahn, Zehn-Kilometer Straße und über die Halbmarathon-Distanz statt. Das war die erste Überraschung, mit der gar nicht mehr zu rechnen war. Ich hätte im Vorfeld nicht gedacht, dass ich dann auch noch nach den Wettkämpfen bei allen Disziplinen in Deutschland an erster Stelle stehen würde. Bei den Deutschen Meisterschaften war es zweimal der erste Platz und einmal die Vizemeisterschaft. Meine Freude war deshalb auch so groß, weil es seit 2015 meine zehnte Deutsche Meisterschaft insgesamt war.

Aus diesem Grund war natürlich das Zehn-Kilometer-Rennen in Uelzen ein ganz besonderer Lauf für mich: Dort habe ich die Zehnte Meisterschaft eingefahren. Die Wetterbedingungen waren an diesem Tag sehr schwierig. Trotzdem konnte ich mit 40:39 Minuten eine schnelle Zeit herauslaufen. Ich war danach nicht kaputt, ich habe mich einfach nur gefreut – und wie. Die ganze harte Arbeit des Jahres hat sich für mich gelohnt. Die Freude war natürlich riesig, mein zehnter Deutscher Meistertitel: Das hat vor mir noch keine Frau in meinem Verein – dem OSC Waldniel – geschafft. Gerade diesen Lauf habe ich besonders genossen. Seit vielen Jahrzehnten bin ich dem Laufsport treu geblieben und musste mich von vielen Verletzungen wieder aufrappeln.

Diese Meisterschaft in Uelzen Ende Oktober hat mich letztendlich inspiriert noch einen Marathon eine Woche später zu laufen. Laut Deutscher Bestenliste erfuhr ich im Vorfeld, dass bei der Disziplin Marathon ebenfalls ein erster Platz auf Bundesebene in meiner Altersklasse realistisch ist. Nur, wie findet man im November noch ein geeignetes Laufangebot? Da erinnerte ich mich, dass ich zu Beginn des Jahres für einen Halbmarathon im Königsforst angemeldet war. Hier bestand nun auch die Möglichkeit, einen Marathon zu laufen. Die dortigen Bedingungen vom Streckenprofil sprachen jetzt nicht für ideale Voraussetzungen. Doch kurz beschlossen: ein Versuch ist es wert. Und siehe da, ein wirklich entspannter Lauf mit viel Freude und einer Zeit von 3:18 Stunden, die mehr als ausreichend für das gesteckte ehrgeizige Ziel war.

Aus diesen tollen Erlebnissen sind meine Ambitionen für 2022 entstanden, in dem ich in meiner Altersklasse W55 die Älteste sein werde und an allen stattfindenden Deutschen Meisterschaften teilnehmen möchte. Die jüngeren meiner Altersklasse bringen in der Regel die besseren Leistungen, aber das macht die kommende Saison für mich umso spannender. Ich möchte mit ihnen mithalten. Natürlich lasse ich mich nicht demotivieren. Wenn ich persönlich gute Ergebnisse erziele, habe ich kein Problem damit, nicht Erste zu werden. Wir schauen einfach, was sich bei den Läufen ergeben wird. Ja, beim Marathon ist für mich klar, dass ich hier die Zeit noch verbessern kann. Vielleicht wird es für mich wieder eine Saison voller Überraschungen.