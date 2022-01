Jahresvorschau 2022 : Das sind die Sporthighlights der Region in diesem Jahr

Ein Jahr voller Highlights: Hockey und Tennis auf Weltklasse-Niveau, Spannung in den Handball- und Fußball-Amateurligen, das vermutlich letzte Rennjahr auf Deutschlands ältester Trabrennbahn. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Sport Hockey, Fußball, Tennis: 2022 stehen für viele Sportarten in Mönchengladbach, Viersen und dem Kreis Heinsberg besondere Höhepunkte auf dem Programm. Wir geben eine Übersicht zu den größten Highlights des Jahres.

1.) Pro-League-Spiele der Hockey Nationalmannschaft im Hockey-Park Es ist womöglich das Sport-Ereignis in der Region 2022: Die deutschen Hockey-Nationalmannschaften der Damen und Herren tragen an zwei Wochenenden ihre Heimspiele der FIH Pro League im Mönchengladbacher Hockeypark aus. Die FIH Pro League ist ein weltweit ausgetragener Hockey-Wettbewerb der neun besten Damen- und Herren-Nationalteams. Weitere Heimspiele der deutschen Mannschaft werden in Düsseldorf ausgetragen. Los geht es im Hockeypark am 26. und 27. März mit den Spielen der Herren jeweils gegen Spanien, die Frauen treffen auf die Nationalmannschaft der USA. Einen Monat später steigen dann die Duelle gegen die Teams aus England. Es ist die Generalprobe für 2023, wenn in Mönchengladbach die Hockey-Europameisterschaften der Frauen und Männer stattfinden.

Albert Ramos beim Aufschlag für den Gladbacher HTC Foto: Henrik Schmidt

2.) Kampf des Gladbacher HTC um die Deutsche Tennis-Meisterschaft Im vergangenen Jahr fehlte dem GHTC als Tabellenzweiter nur ein Punkt auf Meister Grün-Weiß Mannheim. Die Vize-Meisterschaft feierte der GHTC dennoch wie einen richtigen Titel. Denn dass man bis zum Schluss ganz oben mitspielen würde, das hatte Teamchef Henrik Schmidt nicht unbedingt erwartet. 2022 unternimmt der GHTC nun einen neuen Anlauf auf die Meisterschaft in der Bundesliga. Der Kader um Daniel Altmaier ist größtenteils unverändert geblieben. Die Saison startet für den GHTC am 3. Juli mit einem Auswärtsspiel bei Blau-Weiß Krefeld, am 8. und 10. Juli gibt es die ersten beiden Heimspiele gegen TC Ludwigshafen und Rochusclub Düsseldorf. Dann kann wieder Weltklasse-Tennis mit etlichen Spieler aus den Top 100 der Weltrangliste in Mönchengladbach bestaunt werden.

Faszination Trabrennen: In Mönchengladbach gibt es sie seit 125 Jahren. Foto: Sabine Sexauer

3.) Großer Preis der Stadt Mönchengladbach auf der Trabrennbahn In diesem Jahr sind 13 Renntage auf der traditionsreichen Trabrennbahn an der Niersbrücke angesetzt. Der Auftakt soll bereits am 30. Januar erfolgen. Das größte Highlight steht für Fronleichnam am 16. Juni auf dem Programm. Dann steigt der „Große Preis der Stadt Mönchengladbach“ – der wichtigste Renntag des Jahres auf der ältesten Trabrennbahn Deutschlands. Das Finalrennen am Abend ist stets mit 10.000 Euro Siegprämie dotiert. Es wird zudem ein besonderes Jahr, weil danach Schluss sein könnte für die Trabrennbahn. Eigentlich sollte bereits in diesem Jahr ein Gewerbegebiet auf dem 140.000 Quadratmeter großen Areal entstehen. Da sich diese Pläne verschieben, hat die städtische Entwicklungsgesellschaft EWMG den Pachtvertrag mit dem Trabrennverein bis Ende 2022 verlängert.

Der TV Korschenbroich liefert sich mit interaktiv Handball ein Aufstiegsrennen in der Handball Regionalliga Nordrhein. Foto: Dieter Wiechmann

4.) Aufstiegsrennen in der Handball-Regionalliga Nordrhein für den TV Korschenbroich Vor zehn Jahren – in der Saison 2011/2012 – da spielte der TV Korschenbroich noch in der 2. Handball-Bundesliga. Mittlerweile ist der Verein in der Regionalliga Nordrhein unterwegs. Dort mischt der TVK in dieser Saison oben mit, steht punktgleich mit Spitzenreiter interaktiv Handball auf dem zweiten Tabellenrang und darf sich berechtigte Hoffnungen machen, auch am Ende der Saison im Aufstiegsrennen eine Rolle zu spielen. Weiter geht es für das Team von Coach Dirk Wolf am 16. Januar gegen OSC Rheinhausen. Die Entscheidung um Meisterschaft und Aufstieg könnte dann Anfang Mai an den letzten beiden Spieltagen der Regionalliga Nordrhein fallen, denn mit dem TV Aldekerk gesellt sich noch ein drittes Team zur Spitzengruppe. Das letzte Spiel der Liga ist für den 14. Mai angesetzt.

Bezirksligist SC Victoria Mennrath spielt um den Aufstieg in die Landesliga. Foto: Dieter Wiechmann

5.) Entscheidungen um Auf- und Abstieg in den Fußball-Amateurligen Der 19. Juni 2022 wird ein besonderes Datum für den Amateurfußball der Region: Denn am Niederrhein enden mit Oberliga, Landesliga, Bezirksliga, Kreisliga A MG/Viersen und Niederrheinliga der Frauen gleich fünf Spielklassen in denen spannende Entscheidungen anstehen werden. Während Union Nettetal zu diesem Zeitpunkt schon gerettet sein könnte, wird es für den 1. FC Mönchengladbach vielleicht noch um den Klassenerhalt in der Oberliga gehen. Mit Victoria Mennrath (Bezirksliga), TuS Wickrath (Kreisliga) und dem FV Mönchengladbach (Frauen-Niederrheinliga) wollen drei aktuelle Spitzenreiter an diesem Tag Meisterschaft und Aufstieg feiern. So wie eine Woche zuvor, am 12. Juni, der SV Helpenstein, der aktuell in der Bezirksliga Mittelrhein auf dem zweiten Platz steht.

Der Erka-Cup in Erkelenz fällt coronabedingt aus. Foto: Laaser, Jürgen (jl)