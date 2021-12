Andre Lehnen vom SV Helpenstein : „Ein Dorfverein mit 450 Fans auf dem Tivoli“

Fussball-Bezirksliga Die zweite Hälfte des Sportjahres 2021 war für den SV Helpenstein ein voller Erfolg. Zum einen ist man in der Bezirksliga Mittelrhein noch ungeschlagen, und zum anderen bestritt das Team von Andre Lehnen am Tivoli gegen Alemannia Aachen das größte Spiel der Vereinsgeschichte. Der Trainer erinnert sich.

Wenn ein Dorfverein wie der SV Helpenstein mit 450 Fans auf dem Tivoli beim Fußball-Regionalligisten Alemannia Aachen einmarschiert, dann kann man vermutlich vom größten sportlichen Event des Jahres sprechen. Als kleiner Bezirksligist war dieses Mittelrhein-Pokalspiel für alle Beteiligten eine unvergessliche Erfahrung, die für immer in Erinnerung bleiben wird. Spätestens nach diesem Abend war der SV Helpenstein über die Kreisgrenzen hinaus in aller Munde.

Sicherlich lag das auch daran, dass wir uns gegen das Profiteam in sportlicher Hinsicht sehr gut geschlagen hat. Im gesamten Spiel hatten die Aachener nur drei oder vier Torchancen, von denen sie leider zwei verwandeln konnten. Gegen den Ball haben meine Jungs ein wirklich überragendes Spiel gemacht. In der eigenen Offensive hat natürlich die Kraft nach vorne ein wenig gefehlt, sodass am Ende eine 0:2-Niederlage gegen den Regionalligisten zu Stande kam. Der Stimmung im Stadion hat das aber keinen Abbruch getan. Die Mannschaft wurde im Anschluss an das Spiel im Stadion von den 450 Mitgereisten als Sieger der Herzen gefeiert. So wird dieser Abend nicht nur der Mannschaft, sondern auch dem Trainerteam als Highlight des Jahres und der ganzen Vereinsgeschichte in Erinnerung bleiben.