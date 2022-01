Tennis-Teamchef Henrik Schmidt beim GHTC : „Der Aufstieg der Damen war fast ein kleines Wunder“

Tennis Betrachtet man die gesamte Tennis-Abteilung, war es für den Gladbacher HTC die erfolgreichste Saison der Vereingeschichte. Teamchef Henrik Schmidt erinnert sich an ein tolles Jahr, das mit viel Ungewissheit begonnen hat.

Vor einem dreiviertel Jahr wussten wir noch nicht einmal, ob unsere Tennis-Saison überhaupt stattfinden würde. Daher ist es großartig, was am Ende dabei herausgekommen ist. Unsere Damen beim Gladbacher HTC haben ihre beste Saison der Vereinsgeschichte gespielt und sind in die 2. Liga aufgestiegen, die Herren haben ihre zweiterfolgreichste Saison gespielt. Besonders hat mich die Harmonie in den Teams gefreut. Die Damen galten eigentlich als Abstiegskandidat, haben aber einen tollen Teamgeist entwickelt, waren immer top motiviert und hatten auch ein wenig das Glück des Tüchtigen gehabt. Mit dem Aufstieg hatte aber wirklich keiner gerechnet. Das war fast ein kleines Wunder.