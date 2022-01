Fussball-Kreisliga B : Motivator Klaus Ernst will TSV Boisheim nach oben führen

Klaus Ernst ist der neue Sportlicher Leiter beim TSV Boisheim. Foto: Heiko van der Velden

Fussball-Kreisliga B Der Sportliche Leiter kehrt in Boisheim an alte Wirkungsstätte zurück – allerdings nicht als Trainer, sondern als Sportllicher Leiter. Wie der Aufstieg mit dem Verein in die Kreisliga A gelingen soll.

Der TSV Boisheim ist im Aufwind. Die Verantwortlichen des B-Ligisten haben sich ehrgeizige Ziele gesteckt. Mittelfristig soll die Mannschaft nämlich die Rückkehr in die Kreisliga A feiern. Mithelfen bei diesem Vorhaben soll Klaus „Schalke“ Ernst, dem Aufstiegstrainer aus der Saison 2010/11, der das Team damals von der C- in die B-Klasse führte. Für Ernst ist es nicht die erste Rückkehr an die Brüggener Straße, der zu seiner aktiven Zeit selbst im Tor des TSV stand.

„Der TSV Boisheim war und ist mein Baby“, sagt Ernst, für den die Rückkehr an alte Wirkungsstätte eine Herzensangelegenheit ist „Die Kontakte sind in all den Jahren nie abgerissen“, fügt Ernst weiter an. Doch er wird nicht in seiner vorherigen Funktion als Trainer arbeiten, sondern den Posten des Sportlichen Leiters übernehmen. Zuletzt wurde diese Position von Bernd Stöcker über 20 Jahre ausgeübt, der nun neuer 2. Vorsitzender des Vereins werden soll.

„Wir wollen noch einmal angreifen und die Kreisliga A anpeilen. Wir wollten einen erfahrenden Nachfolger für Bernd Stöcker haben, der auch die nötigen Kontakte hat“, sagt Geschäftsführer Stefan van Keßel. Neben der Verpflichtung von Ernst stehen bei den Boisheimern weitere Personalentscheidungen fest. So hat neben Trainer John Hesen auch Co-Trainer Marc Peter und Teammanager Nico Berger bereits ihre Zusagen für die Saison 2022/23 gegeben. Unter Coach Hesen konnte die Mannschaft bereits 2014/15 den Aufstieg in die Kreisliga A feiern. Nun soll es dahin wieder zurück.

„Der Verein ist unter der Leitung des 1. Vorsitzenden Manfred Wynands und Rainer Thielmann sehr gut aufgestellt und verfügt über eine tolle Anlage mit einem Rasenplatz. Wir wollen mit dem Kader plus einigen Verstärkungen wieder an erfolgreichere Zeiten anknüpfen. Ich hoffe, das ich über meine Kontakte die Spieler für dieses Projekt gewinnen kann“, sagte Ernst zu den künftigen Zielen.