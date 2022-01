Beim Bürgerschützen- und Heimatverein : Dart-Shootingstar Hempel gewann Turnier in Jüchen

Jüchen Florian Hempel (31) hatte 2019 im Marienheim haushoch gewonnen. Fans vom Bürgerschützen- und Heimatverein Jüchen drückten ihm jetzt bei der WM in London die Daumen – und erinnern sich an das Turnier vor drei Jahren.

Eine tolle Leistung zeigte Florian Hempel in seinem ersten Profi-Dart-Jahr mit seinem Einzug in die Finalrunden bei der Dart-Weltmeisterschaft im Londoner Alexandra-Palace. Fans aus der Jüchener Dart-Szene drückten ihm kräftig die Daumen, als sich der 31-Jährige gegen Mitfavorit Dimitri van den Bergh aus Belgien durchsetzte – und auch, als er schließlich Raymond Smith aus Australien unterlag. Schließlich war Florian Hempel im Frühjahr 2019 beim Dart-Turnier des BSHV in Jüchen dabei, das Jens Jagdfeld damals organisiert hatte. „Da hatte sich ein gewisser Florian Hempel aus Köln angemeldet – ein Typ, mit dem wir überhaupt nichts anfangen konnten,“ erinnert sich Jagdfeld.

Hempel, der 2017 aus der Handball-Oberliga in den Dart-Sport gewechselt war, hatte sich „einfach mal so“ in Jüchen beworben. Schon die ersten Würfe auf die Turnierscheiben im Marienheim zeigten die Extraklasse Hempels. Am Ende dominierte er das Turnier und räumte haushoch den Sieg ab. „Flo ist ein mega-sympathischer Typ“, sagt Mitorganisator Dennis Klüppelberg. „Nach dem Turnier haben wir im Bistro am Markt noch einen feucht-fröhlichen Abend verlebt.“ Hempel sei damals begeistert von der Organisation des Turniers gewesen. „Der hat richtig Spaß bei uns gehabt.“ Jens Jagdfeld arbeitet derzeit mit seinem Team an der Neu-Auflage des Turniers für den 19. März. „Sollte es die Corona-Lage zulassen, werden wir auf jeden Fall wieder loslegen. Dart ist ein absoluter Trendsport, der auch unter uns Schützen viele Fans hat.“