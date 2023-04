Entscheidung am Donnerstagabend So kann sich TuRa Brüggen für den Niederrheinpokal qualifizieren

In der Bezirksliga läuft es für TuRa Brüggen aktuell ausgesprochen gut. Das Team von Coach Jakob Scheller hat in diesem Jahr 16 von 18 möglichen Punkten geholt und sich so vor Fortuna Dilkrath auf den ersten Platz geschoben. Am Donnerstag (20 Uhr) kann der Spitzenreiter auch im Pokalwettbewerb einen wichtigen Schritt machen, denn dann steht das Halbfinale im Kreispokal des Kreises Kempen-Krefeld gegen Ligakonkurrent SSV Grefrath an.