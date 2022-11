TuRa Brüggen steht im Halbfinale des Kreispokals : Noch ein Sieg bis zum Erreichen des Niederrheinpokals

Fussball-Kreispokal TuRa Brüggen steht nach dem 6:1-Erfolg über St. Hubert im Halbfinale des Kreispokals und ist ein Sieg vom Verbandspokal entfernt, der SC Waldniel ist im Viertelfinale ausgeschieden.

„St. Hubert hat das gut gemacht und alles versucht“, lobte TuRa-Coach Jakob Scheller den Underdog. Trotz des Drei-Klassen-Unterschiedes nahm der Bezirksligist das Spiel keinesfalls auf die leichte Schulter und bot dabei fast die gleiche Mannschaft wie zuletzt in der Meisterschaft auf. „Wir haben das Spiel ernst genommen“, bestätigte auch Scheller. Für ihn und seine Mannschaft sei es durchaus wichtig, den Einzug in den Niederrheinpokal zu erreichen, wie der Trainer weiter sagte.

Brüggen wurde gleich zu Beginn des Spiels seiner Favoritenrolle gerecht. Nach einer Ecke von der linken Seite durch Max Haese an den ersten Pfosten stiegt Nicolas Oelsner (9.) am höchsten und traf per Kopf zum 1:0. Nachdem wenig später Nils Bondels nur durch ein Foulspiel im Strafraum der Hausherren gestoppt werden konnte, erhöhte Sandro Meyer (11.) per Strafstoß auf 2:0, ehe im nächsten Angriff Daniel Kawohl (12.) bereits auf 3:0 stellte.