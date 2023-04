Trainier Schwan sieht „bittere Niederlage“ Nettetal verliert Sieben-Tore-Spektakel gegen SW Essen

Noch vor der Halbzeitpause bot sich den Nettetalern gleich mehrfach die Chance zur Führung: Zuerst lenkte Essens Torwart Stefan Jaschin einen Schuss von Leon Falter mit den Fingerspitzen über die Latte (42.). Kurz darauf folgte eine Doppelchance: Nach einem Freistoß durch Nico Zitzen setzte Istrefi den Ball per Kopf in der 45. Minute an den Pfosten – der Nachschuss von Morten Heffungs landete in den Armen von Jaschin. „Wenn wir mit einer Führung in die Pause gegangen wären, wäre es ein anderes Spiel geworden“, sagte Trainer Andreas Schwan hinterher.