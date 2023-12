Sieg gegen Langerwehe Erkelenz überwintert als Spitzenreiter der Bezirksliga

Ungewollt aus Erkelenzer Sicht wurde es so noch einmal hektisch, doch die wirklich echten Chancen erspielte sich Langerwehe bis zum Schlusspfiff nicht mehr. Verständlicherweise hochzufrieden war Pascal Thora nach Abpfiff. „Ich will nicht sagen, dass wir am Ende das Ergebnis über die Zeit gebracht haben, weil der Gegner zu keiner echten Chance gekommen ist. Ich bin wirklich stolz auf die Jungs, die Woche für Woche alles auf dem Platz umsetzen, was wir uns vornehmen. Die Belohnung, als Tabellenführer in die Pause zu gehen, hat sich die Mannschaft redlich verdient“, so Thora. Am 18. Februar geht es für Erkelenz in der Liga weiter.