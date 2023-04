Viersenerin mit erstem Einsatz für Deutschland Nachwuchsreiterin Charlotte Boeken debütiert beim Nationenpreis

Nach Abzug des Streichergebnisses verblieben letztlich acht Strafpunkte für das deutsche Team. Das bedeutete am Ende den vierten Platz in der Gesamtwertung. Es siegte Frankreich vor den Niederlanden und Belgien. Insgesamt ritt Charlotte Boeken in Belgien sieben Runden auf M-Niveau mit ihren beiden Pferden Kaischa und Captain Carlos. Mit gleich fünf fehlerfreien Runden gelang ihr der Sprung in die Platzierungen.