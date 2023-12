Turmspringen Eikermann hofft auf den perfekten Sprung

Der Turmspringer Jaden Eikermann fiebert den Deutschen Meisterschaften entgegen, die am Samstag in Berlin beginnen. Zunächst wird der 18 Jahre junge Monheimer gemeinsam mit Routinier Timo Barthel (27) im Synchronspringen an den Start gehen. Barthel gewann in diesem Jahr die Europaspiele in Krakau. „Ich freue mich sehr darauf, mit einem solch tollen Partner wie Timo in den ersten Wettkampf gehen zu können. Zwar hat er in seiner Karriere schon sehr viele Erfolge erreicht und verfügt über eine Menge Erfahrung, aber aktuell befinden wir uns auf demselben Leistungsniveau“, sagt Eikermann.