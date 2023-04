Hallenspringturnier beim RV St. Johannes Waat Heimsieg für Gladbacherin Laura Stadler und Diva Deluxe

Stadler gelang mit Donna Larina in einem weiteren Zwei-Sterne-A-Springen Platz zwei. „Das ist das Pferd meiner Schwester Jasmin, ihre Stute muss gut unterstützt werden, was meine Schwester nicht gerne macht“, so Stadler, 2017 Mönchengladbacher Kreismeisterin in der Kombination von Dressur und Springen und in Dressur auf A-Ebene.