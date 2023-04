Duell um Tabellenspitze in der A-Liga Red Stars gewinnen Topspiel gegen Odenkirchen

Rund 120 Zuschauer fanden sich bei kühlem, aber trockenem Wetter an der Brückenstraße zum Spitzenspiel zwischen Tabellenführer Red Stars und dem Dritten aus Odenkirchen ein. Bis zur 26. Minute war es ein recht ausgeglichenes Spiel der beiden Teams. Odenkirchen war in dieser Phase die Mannschaft, die mehr Richtung Torerfolg investierte, ohne aber wirklich für Torgefahr zu sorgen. Ein Abschluss von Tobias Kamper beispielsweise ging am langen Pfosten vorbei ins Toraus. Die beste Chance hatte kurz darauf Evgenij Pogorelov, dessen Schuss Stars-Torhüter Denis Kasperovych gerade noch an die Querlatte lenkte und somit die Führung der Schwarz-Gelben verhinderte.