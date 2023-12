Letzter Spieltag der Bezirksliga im Jahr 2023 Neuwerk und Wickrath gehen mit Siegen in die Winterpause

Auch beim Gegner Schiefbahn steht mit Ercan Sendag ein neues Gesicht an der Seitenlinie. Somit zählt für beide „verlieren verboten“. Schiefbahn würde auch bei einem Dreier Letzter bleiben, Türkiyemspor dagegen könnte, sollte alles für sie laufen, den Jahreswechsel sogar über dem Strich, der die Abstiegsplätze markiert, vollziehen. Die Partie findet am Sonntag in Schiefbahn um 14.15 Uhr statt. Dafür müssten aber Uerdingen am Freitag (Ergebnis stand zu Redaktionsschluss noch nicht fest) und Waldniel am Sonntag ihre Partien verlieren, wobei der SC Waldniel einen klaren Vorteil noch in petto hat – die Tordifferenz. Zu guter Letzt hat Brüggen mit dem Tabellenvorletzten Hülser SV eine lösbare Aufgabe vor sich (Sonntag, 15 Uhr).