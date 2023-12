Bezirksligist belohnt Erfolge Neuwerk verlängert mit Trainer-Team

Die Sportfreunde 06 Neuwerk spielen nicht nur erneut eine gute Rolle in der Bezirksliga, sondern sind auch wieder in der Spitzengruppe vertreten. Nach der Vizemeisterschaft in der Vorsaison rangieren die Neuwerker auch in der aktuellen Spielzeit auf Tabellenplatz zwei. Großen Anteil am erneuten Erfolg hat Trainer Dony Karaca. Vor zwei Wochen stellten die Verantwortlichen der Sportfreunde Neuwerk dann frühzeitig die Weichen für die Zukunft. Neben Cheftrainer Dony Karaca bleiben auch Co-Trainer Andre Theißen und Torwart-Trainer Sascha Irmen der Mannschaft in Zukunft erhalten. Das Trainerteam verlängerte seinen Kontrakt über die Saison hinaus um ein weiteres Jahr.