Wichtiger Dreier im Abstiegskampf Giesenkirchen siegt dank Viererpack von Pacali

Nach der Niederlage in der Vorwoche im Kellerduell gegen Lürrip (0:1) stand für Giesenkirchen eine Woche später bereits das nächste Duell gegen einen direkten Kontrahenten aus der Abstiegszone an. Und dieses Mal lief es deutlich besser: Am Ende stand ein 4:0-Erfolg gegen Süchteln II. „Wir haben heute unsere Sache gut gemacht, gut kombiniert und haben so auch in der Höhe drei wichtige Punkte eingefahren. Nun heißt es weiterhin da sein und wach bleiben, um an Ende der Saison die Klasse halten zu können. Dafür sind gute Leistungen, wie wir sie heute gezeigt haben, entscheidend.“, sagte Giesenkirchens Trainer Volker Hansen die Partie.