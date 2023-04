Sieg des TVK besiegelt Abstieg von Neuss TV Korschenbroich dominiert Derby gegen Neuss

In der Partie selbst erwischten die Gastgeber aus Korschenbroich den besseren Start und gingen schnell mit 5:2 nach acht Minuten in Führung, zur Mitte der ersten Hälfte lag der Vorsprung bereits bei 9:5. Dabei machte die Abwehr einen guten Job und ließ nur wenige Chancen zu. Herausragend jedoch war die Vorstellung von Torhüter Mika Schoolmeesters, der eine unglaubliche Quote von gehaltenen Würfen von weit mehr als 50 Prozent erreichte und am Ende 19 Paraden zu Buche stehen hatte. Und das innerhalb von 45 Minuten, denn Mitte der zweiten Halbzeit kam Felix Krüger ins Spiel.