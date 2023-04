Spitzenreiter der Frauen-Regionalliga Borussia hält den VfL Bochum nach Topspiel auf Distanz

Zum Spiel: Mit einem Doppelpack hatte Vivien Schwing (30., 41.) die Heimmannschaft im ersten Durchgang mit 2:0 in Front gebracht. Nachdem die ehemalige Borussia Spielerin Paula Petri (67.) mit ihrem ersten Saisontreffer das Ergebnis auf 3:0 stellte, gelang Monique Resech (74.) in der Schlussviertelstunde per Foulelfmeter nur noch der Treffer zum 3:1-Endstand. Am Ostermontag tritt der FV im Halbfinale des Niederrheinpokals bei Borussia Bocholt an. Anstoß in der Sonilift-Arena ist um 13 Uhr.