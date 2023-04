Punktabzug für den Landesligisten Odenkirchen Raiders kassieren nach Spielabbruch die erste Saisonpleite

„Mein Assistenzcoach hatte in der ersten Halbzeit bereits ein technisches Foul wegen Meckerns gesehen, in der zweiten Halbzeit hat er dann nach einer Diskussion das zweite technische Foul kassiert und wurde der Halle verwiesen“, so Rendina. Im Zuge dessen sei es wohl zu einer Beleidigung gekommen, woraufhin der Schiedsrichter die Partie abgebrochen hat. „Grafenberg wollte weiterspielen, wir auch – aber die Entscheidung stand“, so Rendina. der das Gefühl hatte, dass sein Team das Spiel noch hätte drehen können.