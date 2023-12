Große Ehre für Oberliga-Fußballer des SV Sonsbeck E-Sportler Jannis Pütz spielt sich in den DFB-Kader

Als Jannis Pütz vom Oberligisten SV Sonsbeck am vergangenen Sonntag im Spiel bei Union Nettetal kurz vor Schluss für Denis Massold eingewechselt wurde, trug er seine neuen Schuhe. Die hatte der 26-Jährige kurz vorher geschenkt bekommen, als er zu einem dreitägigen Lehrgang auf den Campus des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) nach Frankfurt eingeladen war. Pütz, der in der virtuellen Bundesliga als JistenNSQ für Borussia Mönchengladbach an der Playstation-Konsole sitzt, gehört jetzt dem 14-köpfigen Kader der deutschen E-Sport-Nationalmannschaft an.