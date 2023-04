Sieg im Gladbacher Derby Mennrath besiegelt den Abstieg des 1. FC Mönchengladbach

In der 11. Minute wurde Nkongo etwa auf Höhe der Grundlinie zu Fall gebracht – und Noah Kubawitz hämmerte den Ball aus spitzem Winkel zur 1:0-Führung ins Tor. Wegen einer Notbremse an Nkongo musste Gladbachs Soner Güven (26.) das Spielfeld zudem wenig später mit Rot verlassen. Anschließend hielt Solomon Martins seine Mannschaft mit zwei Paraden im Spiel: Zuerst machte er sich beim Schuss von Philipp Preckel ganz lang, wenige Sekunden später lenkte er den Ball aus zentraler Position von Simon Littges mit den Fingerspitzen über die Latte. Ein sehenswerter Treffer von Nkongo sorgte in der 35. Minute für das 2:0.