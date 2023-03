Comeback in der Judo-Bundesliga 1. JC Mönchengladbach springt direkt an die Tabellenspitze

Fünf Jahre nach dem Rückzug aus der Judo-Bundesliga der Frauen hat sich der 1. JC Mönchengladbach mit einem Sieg in Deutschlands höchster Kampfklasse zurückgemeldet. Am ersten Kampftag der Staffel Nord-West in der neu strukturierten 1. Bundesliga traten die Mönchengladbacherinnen beim Judo-Team Rheinland an – und konnten mit dem deutlichen 12:2-Erfolg für das erste Ausrufezeichen der Saison sorgen.