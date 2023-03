TV Lobberich schlägt TSV Kaldenkrichen Die Kaderbreite entscheidet das Nettetaler Oberliga-Derby

Zu Beginn der Partie lief es noch richtig gut für die Hausherren, die ein absolut gleichwertiger Gegner waren. „Die erste Halbzeit war völlig in Ordnung“, so Hesse zum 14:17-Zwischenstand „Gegen eine Mannschaft wie Lobberich darfst du zur Halbzeit schon einmal mit drei Toren hinten liegen.“ Absetzen konnten sich die Gäste dann nach einer Umstellung in der Deckung. Abwehrchef Richard Pasch griff seinem Gegenspieler von hinten an den Arm und wurde für diese Aktion mit der Roten Karte frühzeitig unter die Dusche geschickt.