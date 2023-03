SpVg Odenkirchen gewinnt weiter Tabellenführer gibt sich gegen „unbequemes“ Schelsen keine Blöße

Von Beginn an war klar, wer der Favorit an diesem Fußballabend sein würde. Der Tabellenerste Odenkirchen stellt die stärkste Offensive der Liga (68 Tore). Nach der Winterpause konnte die Mannschaft von Simon Sommer neun Punkte aus drei Spielen mitnehmen. Die Schelsener dagegen konnten nur eines der letzten drei Spiele gewinnen, am vergangenen Spieltag gegen Fortuna Mönchengladbach, welches sie mit 4:1 für sich entschieden. In der Hinrunde trennten sich die Mannschaften mit 0:0. Der Matchplan der Schelsener war von Minute eins klar – das Tor mit Mann und Maus verteidigen. „Wir haben uns direkt massiv hinten reingestellt“, sagte Co-Trainer Guido Wild.