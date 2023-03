Regionalligist nutzt Patzer von Interaktiv So macht der TV Korschenbroich das Aufstiegsrennen wieder spannend

„Es war sicherlich keine gute Leistung heute und viele kamen auch an ihre gute Form aus den letzten Spielen nicht heran“, betonte Lansen. „Wir hatten in dieser Woche viele gesundheitlich angeschlagene Spieler, vielleicht war dann auch die Intensität beim Training zu hoch. Es fehlte uns auf alle Fälle die Frische“, so der TVK-Coach. Nach dem Seitenwechsel war es dann eine ausgeglichene Partie mit häufig wechselnden Führungen. Bis zur Schlussphase blieb es spannend, was auch der 29:29-Zwischenstand nach 57 Minuten belegt. In der verbliebenen Zeit holten die Gastgeber noch einmal alles aus sich heraus, agierten vorne wie hinten überaus konzentriert und erzielten fünf Tore in Folge zum 34:29-Endstand.