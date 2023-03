Nettetaler Serie hält an Oberliga-Spitzenreiter SSVg Velbert ist für Union eine Nummer zu groß

Durch die 0:1-Niederlage des VfB 03 Hilden vergrößerte sich der Vorsprung auf den Tabellenzweiten auf mittlerweile elf Punkte. Für die Nettetaler gilt es jetzt schnellstmöglich die Köpfe freizubekommen. Bereits am Mittwoch ist die Mannschaft zu Hause gegen den TSV Meerbusch gefordert. Vielleicht ist der 2:1-Sieg im Hinspiel ja nun ein gutes Zeichen, in die Erfolgsspur zurückzufinden. Anstoß der Partie ist um 19:30 Uhr an der Lobbericherstraße.