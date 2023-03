Spektakel mit acht Toren Wilder Ritt in der Mennrather Kull endet mit Victoria-Pleite

Tore und Spektakel bot die Partie zwischen Victoria Mennrath und dem SC Kapellen-Erft den Zuschauern in der Mennrather Kull am Sonntag. Am Ende stand eine 3:5-Niederlage aus Victoria-Sicht. „Wir sind gut in die Partie gestartet und gehen schnell mit 1:0 in Führung, kassieren dann aber im direkten Gegenzug das 1:1. Wir verlieren das Spiel heute in der ersten Halbzeit, indem wir alle Gegentore zu billig abgeben“, fasste Mennraths Übungsleiter Simon Netten das Spiel seines Teams zusammen.