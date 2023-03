Bezirksligist dreht Spiel gegen Fortuna Dilkrath Dennis Richter schießt TuS Wickrath nach Einwechslung zum Sieg

Nach der 0:6-Niederlage im Hinspiel wollte der TuS Wiedergutmachung betreiben, sah sich aber von Beginn an stark unter Druck gesetzt. Wickraths Dennis Coenen konnte in der 23. Minute die Gästeführung in höchster Not verhindern. Auch die nächste gute Möglichkeit bot sich der Fortuna, als Louis Claser aus 18 Metern Juel Lescher im Wickrather Tor prüfte (35.). Torlos ging es in die Pause.