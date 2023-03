Borussia-Spiel kurzfristig abgesagt In Lintorf fehlt dem TV Geistenbeck der letzte Biss

Die Verletzungsgefahr für alle Spieler war einfach zu groß und so einigten sich beide Parteien einvernehmlich, die Begegnung zu verschieben. Ein Termin für das Nachholspiel wurde noch nicht festgelegt. Im Aufstiegsrennen hat so Unitas Haan mit einem Sieg in Wuppertal zeitweise die Tabellenführung übernommen. Am Wochenende kommt es zum direkten Aufeinandertreffen zwischen Borussia Mönchengladbach und Unitas Haan.