Wiederholung des Vorjahrestitel  Jugend des Viersener THC holt die Westdeutsche Meisterschaft

Die weibliche U18 des Viersener THC hat eine beeindruckende Saison wie im Vorjahr mit dem Gewinn der Endrunde in der Verbandsliga des Westdeutschen Hockey-Verbands gekrönt. Bereits in der Gruppenphase wusste das Team von Coach Stefan Schumacher zu überzeugen – es gab vier deutlichen Siegen aus vier Partien: Beim ersten Turnier daheim besiegten sie sowohl den Hellerhofer SV als auch SV Büderich mit 3:0; beim zweite Turnier im Januar, diesmal in Büderich, besiegte Viersen den Lokalrivalen Rheydter SV mit 6:0 und feierten beim 6:1 gegen den DSD Düsseldorf einen weiteren Kantersieg.