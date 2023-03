Erfolgreiche Verbandsligisten Turnerschaft Lürrip und ASV Süchteln feiern wichtige und deutliche Siege

„Das war wieder der Stil, den wir spielen wollen und den wir auch in der Hinrunde praktiziert haben. Außerdem haben wir das Tempo während des gesamten Spiels sehr hochgehalten“, so Giesen. Die ersatzgeschwächten Hausherren versuchten durch taktische Varianten den Spieß nochmals zu drehen, doch Süchteln hatte stets die richtige Antwort parat. „Wir haben es heute wieder geschafft, die Last auf mehrere Schultern zu verteilen, was mit zehn verschiedenen Torschützen auch sehr gut gelungen ist“, so Giesen abschließend.