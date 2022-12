Wie Aufsteiger TuS Wickrath der Aufschwung gelang Mit der Kreisliga-Mentalität zum Bezirksliga-Spitzenteam

Fortan spielte Wickrath wieder das, was sie in der Vorsaison, als Meister der A-Liga, ausgezeichnet hatte: eine deutlich offensivere Ausrichtung, den Gegner früher anlaufen, mehr Risiko. „Die Jungs hatten da auch Bock drauf“, sagt Co-Trainer Gianluca Nurra. Es folgten neun Spiele ohne Niederlagen, darunter sieben Siege – erst am vergangenen Wochenende riss diese Serie gegen Neuwerk (0:3). Ist es manchmal wirklich so einfach? Trainer Dirk Horn macht die sportliche Entwicklung nicht in erster Linie am Spielstil fest, mehr sei es der „Kopf“ gewesen, der dazu beitrug. Auf das alte System war die Mannschaft geeicht, damit war sie vertraut – und vor allem erfolgreich.