Erkelenzer bei der WM in Abu Dhabi Wie sich Triathlet Ralf Laermann zur Vize-Weltmeisterschaft kämpfte

Bereits zwei Tage nach dem Gewinn der Silbermedaille nahm er – noch nicht ganz ausgeruht – auch noch an dem WM-Rennen über die Olympische Distanz teil. Im letzten Rennen des Jahres über 1500 Meter Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und zehn Kilometer Laufen, stellte sich Laermann noch einmal der Konkurrenz. Bei extremen Bedingungen war es wiederum eine Hitzeschlacht mit 35 Grad Celsius Schattentemperatur. Die Wassertemperatur im Persischen Golf betrug 29,6 Grad Celsius. Die neuntbeste Schwimmzeit, neuntbeste Radzeit und viertbeste Laufzeit brachten Laermann am Ende in Abu Dhabi noch einen siebten Platz der Altersklasse M60 in 2:23:13 Stunden ein.