TV Korschenbroich schlägt Aachen Mit letzter Kraft zum Sieg

Jetzt hieß es für den TVK noch einmal die letzten Kräfte zu mobilisieren und die Spieler warfen alles, was ihre Körper noch zur Verfügung hatten, in die Waagschale. Zunächst brachte Lukas Bark seine Farben per Siebenmeter wieder in Front und in allerletzter Sekunde traf dann Mats Wolf zum 29:27.